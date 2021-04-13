سائق يمزق جسد زميله بسبب أولوية تحميل الركاب بالخانكة

مزق سائق جسد زميلة بالمطواه في مشاجرة بينهما، بموقف الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة، بسبب أولوية تحميل الركاب، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام، وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إشارة من المستشفى بوصول "ح.ع" 17 عاما، سائق جثة هامدة، إثر طعنة في الصدر والفخذ الأيمن.



انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المتوفى تشاجر مع كل من "م.ف"21 عاما، سائق، ووالده "ف.ب" في موقف الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة، بسبب أولوية تحميل الركاب، فقام المتهمان بطعنه بسكين، وجرى ضبط الثاني، وجاري ضبط المتهم الأول وتولت النيابة التحقيق.