عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أخبارا سيئة قبل مباريات الفريق الأحمر المقبلة والهامة خلال شهر إبريل الجاري.





ويخوض فريق النادي الأهلي مباريات هامة في شهر إبريل الجاري أمام كلا من النصر في كأس مصر والزمالك في الدوري وسموحة وإنبي والمصري والجونة.





وقبل خوض هذه المباريات الهامة في مشوار الفريق الأحمر للدفاع عن لقبي الكأس والدوري تلقى الجهاز الفني للفريق الأحمر أخبارا سيئة بخصوص افتقاده للكثير من اللاعبين.





ويفتقد الأهلي لخدمات 8 نجوم في فريقه بسبب الإصابة وهم :-





محمد الشناوي الذي تأكد إصابته بفيروس كورونا، ومحمد هاني بشد في العضلة الضامة، وياسر إبراهيم بثقل في العضلة الضامة، ومحمود وحيد وعلي معلول وجونيور أجاي في العضلة الخلفية، وحمدي فتحي للإصابة في الذراع حيث يغيب لمدة شهرين.



