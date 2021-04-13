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غدا.. الصحة العالمية تعلن إرشاداتها للوقاية من كورونا خلال رمضان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تعقد منظمة الصحة العالمية غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا حول إرشادات المنظمة الجديدة في رمضان للوقاية من كورونا بالاضافة إلي تطورات كوفيد-19، ووصول اللقاح وتوزيعه.

وقالت متطمة الصحة العالمية: هذا العام سيستقبل حوالي مليار ونصف المليار مسلم في جميع أنحاء العالم قريبًا بداية شهر رمضان المبارك. ولسوء الحظ، يستمر الوضع المتعلق بجائحة كوفيد-19 في التدهور، مع استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عنه في العديد من البلدان.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19. وهذا يشمل توصيات بشأن تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

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