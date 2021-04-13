أسامة الأزهرى ومصطفى عاطف يقدمان أولى حلقات "حامل المسك"

قدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، أولى حلقات برنامجه "حامل المسك" مع المنشد مصطفى عاطف على الراديو 9090 الساعة 2 ظهرا.



وقال الأزهري: نبحر طوال شهر رمضان تحت عنوان حامل المسك ونقدم للمستمعين كل ما هو جميل وطيب ومعطر.. ستكون طوال الشهر لنا معايشة مع عدد من الأكابر مضيفا أنه في كل حلقة سنرى المسك الذي ظهر من كل نبي من أنبياء الله.. هم صوت النور في ضمير البشرية وفي سائر الأمم والشعوب.



وبدأ أولى حلقاته بلمحة وملخص من قصة سيدنا آدم وهو مشهد العلم مشيرا إلى أن ملخص مسيرة سيدنا آدم " العلم" ربنا يقول: { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً * قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ}.



وشرح الأزهري أسباب سجود الملائكة لنبي الله آدم، ونوه للقصة الجدلية في سورة البقرة قال تعالى { وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِين}، ولفت النظر لنمط من السؤال يفترق بين سؤال الملائكة لما قالت: { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا..} وسؤال بني إسرائيل، فسؤال الملائكة كان سؤال تعلم أما بني إسرائيل فكان سؤال التفاف وخبث مؤكدا أن هناك فرقًا كبيرًا بين سؤال الشغوف وآخر متحايل وخبيث.