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ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل 'بنت السلطان'

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عرضت قناة النهار الحلقة الأولى من مسلسل بنت السلطان والذي شهد الكثير من الأحداث المشوقة والمفاجأت ، ويعد البطولة المطلقة الأولى لروجينا .

وبدأت أحداث الحلقة بإعتداء مجموعة من البلطجية على روجينا والتي تجسد شخصية"عزة" وقيامهم بسرقة منها الاسكوتر وما بداخله من بضاعة التي تُعد ملك للفنان باسم سمرة والذي يجسد شخصية "حمو".

وتتوالي أحداث المسلسل وتذهب والدة حمو وهي سوسن بدر له وتطلب منه مصالحة زوجته ، وتخبره برفضها زواجه من بنت السلطان وهي 'روجينا' ، ثم ترسل زوجته امراة لتهددها بالابتعاد عن زوجها ثم قامت بتلفيق قضية مخدرات لها لتتخلص منها نهائياً وتبتعد عن زوجها.

ويعتبر 'حمو' وراء سرقة الاسكوتر والبضاعة ليجبرها بموافقته على زواجه منها مقابل تغاضبه عن ثمن البضاعة، ولكن 'عزة' ترفض ذلك العرض وحاولت الهروب.

وانتهت أحداث الحلقة بمشهد تشويقي، تظهر روجينا فيه بشخصيتين متطابقتين في الشبه لكنهم مختلفين تماما من حيث المستوي الاجتماعي، وتقوم شبيهتها ذات المستوى العالي بتسليمها حقيبة في محطة قطار وقالت لها أنها الحل لكل مشاكلها ، ولكن عزة لم تفهم أي شيء، وتتنهي الحلقة بإنتحار الفتاة بإلقاء نفسها أمام القطار.

بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.
 
يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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