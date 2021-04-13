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نشرة حوادث الفجر: تأجيل محاكمة الطبيب المتحرش بالرجال لـ16 يونيو
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 04:50 م
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
تأجيل محاكمة طبيب الأسنان المتحرش لـ 16 يونيو
قررت محكمة الجنايات تأجيل أولي جلسات محاكمة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال وهتك عرضهم بالقوة.. لجلسة 16 يونيو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع
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براءة قيادات سابقة "بالتعليم" في قضية التلاعب بمسابقة الوظائف
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٣ مسئولين سابقين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، بشأن المخالفات المنسوب لهم ارتكابها في قضية مسابقة الوزارة عن شغل وظائف التوجيه بالمديرية في شأن ترتيب المتقدمين وطريقة المفاضلة بينهم، وقضت المحكمة ببرائتهم جميعًا من التهم المنسوبة لهم، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
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استمرار حبس قوادة وسيدة لممارسة الدعارة بالهرم
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس قوادة وسيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستقطاب الزبائن لممارسة الدعارة
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تأجيل دعوى ضد الفنانة سارة التونسي لجلسة 20 أبريل المقبل لحضورها بشخصها
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي لجلسة 20 أبريل المقبل، لحضورها بشخصها.
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تأجيل محاكمة طبيب الأسنان المتحرش لـ 16 يونيو
قررت محكمة الجنايات تأجيل أولي جلسات محاكمة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال وهتك عرضهم بالقوة.. لجلسة 16 يونيو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
براءة قيادات سابقة "بالتعليم" في قضية التلاعب بمسابقة الوظائف
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٣ مسئولين سابقين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، بشأن المخالفات المنسوب لهم ارتكابها في قضية مسابقة الوزارة عن شغل وظائف التوجيه بالمديرية في شأن ترتيب المتقدمين وطريقة المفاضلة بينهم، وقضت المحكمة ببرائتهم جميعًا من التهم المنسوبة لهم، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
استمرار حبس قوادة وسيدة لممارسة الدعارة بالهرم
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس قوادة وسيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستقطاب الزبائن لممارسة الدعارة
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل دعوى ضد الفنانة سارة التونسي لجلسة 20 أبريل المقبل لحضورها بشخصها
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي لجلسة 20 أبريل المقبل، لحضورها بشخصها.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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