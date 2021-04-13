Advertisements

نشرة حوادث الفجر: تأجيل محاكمة الطبيب المتحرش بالرجال لـ16 يونيو

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

تأجيل محاكمة طبيب الأسنان المتحرش لـ 16 يونيو

قررت محكمة الجنايات تأجيل أولي جلسات محاكمة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال وهتك عرضهم بالقوة.. لجلسة 16 يونيو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

براءة قيادات سابقة "بالتعليم" في قضية التلاعب بمسابقة الوظائف

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٣ مسئولين سابقين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، بشأن المخالفات المنسوب لهم ارتكابها في قضية مسابقة الوزارة عن شغل وظائف التوجيه بالمديرية في شأن ترتيب المتقدمين وطريقة المفاضلة بينهم، وقضت المحكمة ببرائتهم جميعًا من التهم المنسوبة لهم، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

استمرار حبس قوادة وسيدة لممارسة الدعارة بالهرم

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس قوادة وسيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستقطاب الزبائن لممارسة الدعارة

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تأجيل دعوى ضد الفنانة سارة التونسي لجلسة 20 أبريل المقبل لحضورها بشخصها

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي لجلسة 20 أبريل المقبل، لحضورها بشخصها.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أخبار تهمك

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ ساعة

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ ساعة و 22 دقيقة

في مقدمتهم طلب استضافة نهائي الأبطال.. اتحاد الكرة يعلن 8 قرارات جديدة

منذ 34 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجآت في تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ظهوره في "خمس نجوم".. حقيقة توقيع عقوبة على "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على بديل ياسر إبراهيم في القمة

منذ ساعة

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ ساعة و 7 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:25 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

04:10 م

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

05:10 م

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

04:32 م

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة