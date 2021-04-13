في مقدمتهم طلب استضافة نهائي الأبطال.. اتحاد الكرة يعلن 8 قرارات جديدة
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الممتد اليوم عدة قرارات هامة، على رأسها استضافة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت
قرارات اتحاد الكرة كالتالي:
1-تشكيل
اللجنة المنظمة للاحتفال بمئوية الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس
الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والموافقة على
الخطة الزمنية الموضوعة في هذا الشأن.
2-توجيه الشكر إلى جميع اللجان بالاتحاد وإعادة تشكيلها، باستثناء لجنة
الاستئناف المشكلة بقرار من الجمعية العمومية، و تكليف لجنة الحكام الحالية بتسيير
الأعمال حتى إعادة التشكيل.
3-اعتماد بقية جدول مسابقة الدوري الممتاز المقدم من إدارة
المسابقات والذي يتضمن الانتهاء من المسابقات المحلية بنهاية سبتمبر المقبل، مع
اعلانه فور ورود الموافقات الأمنية.
4-الموافقة على التعاقد مع البروفيسور البرتغالي نيلو فينجادا
مديرا فنيا للاتحاد اعتبارا من أول مايو المقبل.
5-الموافقة على برامج اعداد منتخبات الصالات والشاطئية
والناشئين.
6-مخاطبة الاتحاد
الأفريقي لكرة القدم بطلب استضافة نهائي بطولة أبطال الدوري ونهائيات الأمم
الأفريقية للشباب تحت 20 سنة المؤهلة لكأس العالم 2023، وبطولة الأندية الأفريقية
للسيدات.
7-التنسيق مع الاتحاد العربي بشأن استضافة القاهرة للبطولة
العربية لكرة الصالات المقرر اقامتها
خلال الفترة من 20:30 مايو المقبل، واستضافة مدينتي الإسماعيلية والسويس لبطولة
الشباب مواليد 2003 المقرر اقامتها في الفترة من 17 يونيو الى 3 يوليو المقبلين،
واستضافة الأسكندرية لبطولة السيدات في أغسطس المقبل.
8-اعتماد نتيجة المحكمات الجدد المقدمة من لجنة الحكام الرئيسية.