في مقدمتهم طلب استضافة نهائي الأبطال.. اتحاد الكرة يعلن 8 قرارات جديدة

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الممتد اليوم عدة قرارات هامة، على رأسها استضافة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قرارات اتحاد الكرة كالتالي:

1-تشكيل اللجنة المنظمة للاحتفال بمئوية الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والموافقة على الخطة الزمنية الموضوعة في هذا الشأن.

2-توجيه الشكر إلى جميع اللجان بالاتحاد وإعادة تشكيلها، باستثناء لجنة الاستئناف المشكلة بقرار من الجمعية العمومية، و تكليف لجنة الحكام الحالية بتسيير الأعمال حتى إعادة التشكيل.

3-اعتماد بقية جدول مسابقة الدوري الممتاز المقدم من إدارة المسابقات والذي يتضمن الانتهاء من المسابقات المحلية بنهاية سبتمبر المقبل، مع اعلانه فور ورود الموافقات الأمنية.

4-الموافقة على التعاقد مع البروفيسور البرتغالي نيلو فينجادا مديرا فنيا للاتحاد اعتبارا من أول مايو المقبل.

5-الموافقة على برامج اعداد منتخبات الصالات والشاطئية والناشئين.

6-مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بطلب استضافة نهائي بطولة أبطال الدوري ونهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة المؤهلة لكأس العالم 2023، وبطولة الأندية الأفريقية للسيدات.

7-التنسيق مع الاتحاد العربي بشأن استضافة القاهرة للبطولة العربية لكرة الصالات المقرر اقامتها خلال الفترة من 20:30 مايو المقبل، واستضافة مدينتي الإسماعيلية والسويس لبطولة الشباب مواليد 2003 المقرر اقامتها في الفترة من 17 يونيو الى 3 يوليو المقبلين، واستضافة الأسكندرية لبطولة السيدات في أغسطس المقبل.

8-اعتماد نتيجة المحكمات الجدد المقدمة من لجنة الحكام الرئيسية.