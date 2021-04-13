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مذيعة تقتل زوج شقيقتها في السيدة زينب

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الاجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المذيعة المتهمة بطعن زوج شقيقتها بمنطقة السيدة زينب.

واتهمت سيدة شقيقتها التي تعمل مذيعة بإحدى قنوات الراديو بطعن زوجها عدة طعنات، بعدما أرشد مكان اختفاء زوجها إثر تهربه من دفع أموال "ديون" مستحقة عليه لعدد من الأشخاص.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من زوجة المجني عليه، مفاداه قيام شقيقتها بطعن زوجها عدة طعنات، بعدما أباح عن مخبأ زوجها إثر تهربه من دفع أموال "ديون" مستحقة عليه لعددًا من الأشخاص، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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