7 نصائح للتعامل مع الطقس الحار

تعاني مصر خلال الساعات المقبلة من ارتفاع لدرجات الحرارة وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية لذا على المواطنين الاستعداد بشكل جيد لهذا الطقس.





وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.





ويجب تعامل المصريين بشكل جيد مع الطقس حتى لا يتعرضون لأمراض بسبب التقلبات الجوية، ويمكن الاعتماد على النصائح التالية لتفادي أية أزمات:

1- يجب شرب الكثير من العصائر والمرطبات وبخاصة المياه للحماية من الجفاف على فترات ما بين الإفطار والسحور.





2- يجب شرب العصائر الحمضية، مثل الليمون والبرتقال، لتعويض ما فقده الجسم من أملاح من خلال التعرق.





3- أثناء الخروج يجب الابتعاد عن المناطق المزدحمة، التي ينخفض فيها نسبة الأكسجين، ما يؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، فضلًا عن الإغماء.





4- لا مانع من ارتداء الملابس الخفيفة حتى لا تتسبب الملابس الثقيلة في كثرة التعرق الذي يفقدك الكثير من المعادن والأملاح، ولكن إذا كنت خارج المنزل فيجب ارتداء ملابس خفيفة مع الحرص على وجود "جاكت" معك تحسنا للتقلبات الجوية المفاجئة.





5- من المهم ارتداء الملابس الفضفاضة والابتعاد عن الملابس الداكنة والتي من الممكن أن تشعرك بالحرارة المرتفعة للطقس.





6- خارج المنزل يجب ارتداء قبعة على رأسك لتحميك من الإصابة بضربة الشمس مع وضع نظارة شمس حماية عينيك ووضع كريم واقي من الشمس.



