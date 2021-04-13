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ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة المقبلة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وترتيب الهدافين في النسخة الجارية للبطولة بالموسم الحالي 2020 – 2021.
ويعتلي فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، متفوقا على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الحادية والثلاثين:

1-مانشستر سيتي، 74 نقطة.

2-مانشستر يونايتد، 63 نقطة.

3-ليستر سيتي، 56 نقطة.

4-وست هام، 55 نقطة.

5-تشيلسي، 54 نقطة.

6-ليفربول، 52 نقطة.

7-توتنهام، 49 نقطة.

8-إيفرتون، 48 نقطة.

9-آرسنال، 45 نقطة.

10-ليدز يونايتد، 45 نقطة.

11-أستون فيلا، 44 نقطة.

12-ولفرهامبتون، 38 نقطة.

13-كريستال بالاس، 38 نقطة.

14-ساوثهامبتون، 36 نقطة.

15-برايتون، 33 نقطة.

16-بيرنلي، 33 نقطة.

17-نيوكاسل، 32 نقطة.

18-فولهام، 26 نقطة.

19-وست بروميتش ألبيون، 24 نقطة.

20-شيفيلد يونايتد، 14 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1-محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.

2-هاري كين، توتنهام، 19 هدفًا.

3-برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.

4-سون هيونج مين، توتنهام، 14 هدفًا.

5-باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 14 هدفًا.

6-كالفيرت لوين، إيفرتون، 14 هدفًا.

7-ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 13 هدفًا.

8-جيمي فاردي، ليستر سيتي، 12 هدفًا.

9-أولي واتكينز، أستون فيلا، 12 هدفًا.

10-إيلكاي جوندوجان، مانشستر سيتي، 12 هدفًا.

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