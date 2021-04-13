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تعرف على موعد عرض مسلسل "ملوك الجدعنة"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" علي قناه mbc، بعد الإفطار تحديدًا في الساعة السابعة مساء بعد برنامج الفنان رامز جلال.

المسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجئة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.
ويجتمع الثنائي عمرو سعد ومصطفي شعبان في عمل واحد، ويعتبر العمل بطولة جماعية، ما يضيف جودة للعمل الدرامي، كما يشهد المسلسل مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم الفنان حسن الرداد.

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مصصطفى شعبان مسلسل ملوك الجدعنة عمرو سعد

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