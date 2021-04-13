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محافظ قنا: دعم مشروعات الأمن الغذائي بـ 47 ألف كتكوت وفرخه للتربية والتسمين

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مشروعات الأمن الغذائي، استقبلت اليوم ٢٥ ألف كتكوت جديد بهدف تسمينها و٢٢ ألف فرخة لإنتاج البيض بمحطات تسمين وتربية الدواجن.

وتابع محافظ قنا، جولته بتفقد محطة الألبان المطورة، حيث اطمئن على توافر جميع مستلزمات الإنتاج التي تخص رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية.
ووجه الداودى، بضرورة الاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية من الإصابات بالأمراض المعدية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.

كما عاين محافظ قنا، مساحة الـ ٢٧ فدان التي تم استصلاحها بالغابة الشجرية وزراعتها بمحصول البرسيم لاستخدامه كعلف لحيوانات المزرعة مما يساهم في ترشيد النفقات وذلك بعد الانتهاء من أعمال تسوية وتمهيد لها، ضمن خطة المحافظة لتطوير ودعم قطاع الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، رافقه خلالها اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة وردة بدوي، مديرة إدارة المشروعات بالمحافظة.
 
وتضمنت الجولة تفقد سير العمل بمصنع الألبان، حيث قام بالمرور على جميع أقسام المصنع، موجهًا العاملين بضرورة تصنيع كافة المنتجات التي يحتاجها المواطن القنائي وذلك من منطلق حرص المحافظة على توفير سلع غذائية تمتع بقيمة غذائية وجودة وأسعار مخفضة تناسب كافة المواطنين.

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