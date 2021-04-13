مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد موقع Fichajes الإسباني بأن برشلونة يفكر في إستعادة نجمه السابق الإسباني ماتيو موري من بروسيا دورتموند الألماني والذي تواجد في أكاديمية النادي لا ماسيا قبل أن يخوض تجربته في الدوري الألماني.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن ماتيو موري البالغ من العمر 21 عاماً من ناشيء ريال مايوركا الإسباني وتواجد بعد ذلك في لا ماسيا ثم إنتقل إلى بروسيا دورتموند في يوليو 2019.





وأوضح الموقع الإسباني أن النجم الإسباني أصبح يُشارك كثيراً في الموسم الحالي، حيث خاض حتى الآن 21 مباراة مستفيداً من غياب البلجيكي توماس مونييه عن الفريق الألماني بسبب الإصابة.



