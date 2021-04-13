Advertisements

رغم انقضاء مدة سجنه.. نظام أردوغان التعسفي يحتجز طبيبا داخل السجون التركية

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

انضم أكاديمي ودكتور تجميل تركي، إلى قائمة المعتقلين الذين أتموا فترة عقوبتهم وتتعنت السلطات التركية في الإفراج عنهم.

 

الدكتور آدم توبكارا، الحائز على العديد من الجوائز العلمية، أتم مدة سجنه البالغة 50 شهرا، ولكنه مع ذلك لا يتم إطلاق سراحه.

 

ونددت سيبال توبكارا بوضع زوجها، من خلال تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر، قالت فيها: زوجي معتقل منذ 50 شهرًا، ورغم أنه تم تبرئته وفقًا للسوابق القضائية الحالية للمحكمة العليا ورغم انتهاء مدة عقوبته أيضًا إلا أنه لم يتم إطلاق سراحه .

 

وقالت توبكارا إن زوجها لم يمسك مشرط جراحة لمدة 4.5 سنوات، رغم أن العمل الجراحي كان كل شيء بالنسبة له.

 

وأكدت سيبال انتهاء مدة عقوبة زوجها في السجن، لكن لم يطلق سراحه لأن المحكمة العليا لا توافق! متسائلة “ما الذي تفعله المحكمة العليا، فالأسرة بأكملها تعاني جراء فشل المحكمة العليا في أداء واجبها في الوقت المحدد”.

 

وتابعت سيبال: “انتهى الأكاديميون في جامعة دنيزلي باموكالي من فترة عقوبتهم، حيث حوكم 115 شخصًا، وحصلوا على حق المراقبة. ومع ذلك، بما أن المحكمة العليا لم توافق على ملفاتهم ولا يمكن إدانتهم، فلم يتم إخراجهم من السجون.

 

سيبال تسائلت: “متى ستتصرف المحكمة العليا من أجل هؤلاء الأشخاص؟ في الوقت الذي يمكن محاكمة السارق والمغتصب دون اعتقال، لا يتم الإفراج عن زوجي الدكتور الأكاديمي وعشرات الأشخاص رغم أنه لا توجد أدلة مؤكدة على أنهم ارتكبوا جرائم!”.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقوبه تركيا السجون التركية اردوغان

أخبار تهمك

بعد ظهوره في "خمس نجوم".. حقيقة توقيع عقوبة على "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يستقر على بديل ياسر إبراهيم في القمة

منذ ساعة

في مقدمتهم طلب استضافة نهائي الأبطال.. اتحاد الكرة يعلن 8 قرارات جديدة

منذ نصف ساعة

مفاجآت في تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ ساعة

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ 19 دقيقة

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 15 دقيقة

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

مشاهير خلف القضبان.. أحدهم اعتدى جنسيًا على مراهقة والآخر مات قبل حبسه

إطلاق سراح آسيا بيبي بعد تبرئتها من تهمة "التجديف"

تركيا والأكراد.. وفاة وإضراب عن الطعام في سجون بائسة

أول تعليق من والد ميريهان حسين بعد الإفراج عنها

زوجة المعتقل الفلسطيني في تركيا: أشعر بالقلق على زوجي بعد إعلان مقتل صديقه

الاتحاد الأوروبي ينتقد اعتقال تركيا للصحفي أحمد ألتان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:25 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

04:10 م

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

04:32 م

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

05:10 م

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة