تاجر ياميش بدمنهور: إقبال كبير على شراء ياميش رمضان وسط احترازات كورونا (فيديو)



أكد ياسر عبدالله تاجر ياميش بمدينة دمنهور، أن إقبال المواطنين هذا العام علي شراء ياميش ومستلزمات شهر رمضان الكريم، أكثر؛ مقارنة بالعام الماضي والتي شهدت ذروة عدوي فيروس كورونا المستجد، وأن اتخاذ كافة الإحترازات اللازمة والحفاظ التباعد وارتداء الكمامة والقفازات، ساعد علي زيادة الإقبال هذا العام.



وأضاف "عبدالله" في لقاءة لبوابة "الفجر" أن انخفاض سعر مختلف أنواع الياميش هذا العام بنسبة 10% ساعد علي زيادة الإقبال عن العام الماضي، وأوضح أن سعر كيلو الزبيب المصري بلغ 60 جنيه، والزبيب الإيراني 80 جنيه بعد أن كان وصل إلى 100 جنيه في العام الماضي، وتراوح سعر كيلو البلح من 20 إلى 40 جنيه حسب النوع، جوز الهند 55 جنيه للكيلو، وقمر الدين من 15 إلى 25 جنيه، وسعر المشمشية 75 إلى 100جنيه، وسعر القراصيا من 65 إلى 80 جنيه، وسعر التين 95 جنيه.



بينما سجلت أسعار العصائر من 20 إلى 32 جنيه لكل من التمر هندي، والخروب، والسوبيا، والليمون نعناع، وأسعار المكسرات "سعر اللوز 76 جنيه للكيلو، وسعر البندق الحصى 120 جنيه للكيلو والبندق المقشر 200 جنيه، وسعر اللوز الأمريكي 200 جنيه، وسعر عين الجمل 100 جنيه".



كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والأستاذ فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية، قاما بافتتاح معارض السلع الغذائية "أهلا رمضان" المقام بمدن "دمنهور، كفر الدوار، أبوحمص، إيتاي البارود" والذي نظمته الغرفة التجارية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري والوحدة المحلية، ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان.



وذلك بمناسبة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وفي إطار حرص محافظة البحيرة على التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.



وقام المحافظ بتفقد أجنحة المعارض الذي تضمن مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، وأشاد بمستوى وجودة المعروضات للتخفيف عن المواطنين مع اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.



ووجه محافظ البحيرة، باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.