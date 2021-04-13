محافظ كفر الشيخ يناقش سبل تنمية الصناعات الصغيرة



ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مبادرة الأنوال التي تم الإعلان عنها من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي، وعددها 500 نول سيتم تسليمها على مراحل، بالإضافة إلى تسليم ملابس ومعدات صيد للصائدات، طبقا للحصر الذي ستقدمه الثروة السمكية والتضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وتوفير حياة كريمة للصيادين.



جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، واسلام طه، معاون المحافظ،ومستشاري وزيرة التضامن، ومدير بنك ناصر بكفر الشيخ، ووفد بنك ناصر بقطاعي الائتمان، والقطاع المركزي.



كما ناقش محافظ كفر الشيخ بعض مشروعات تمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية،والعمالة الغير منتظمة " الأنوال،سلاسل القيمة،مشروع البيوجاز، وتربية الأبقار والجاموس "للمرأة بالعمالة الغير منتظمة بالمحافظة،و الدعم الاجتماعي وتنمية الصناعات الصغيرة للفئات الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة،على جانب تفقد إسلام طه، معاون المحافظ ووفد وزارة التضامن عدد من القرى الصيادين والصيادات والمدينة الصناعية بمطوبس.



وقالت وزيرة التضامن، أثناء زيارتها الأخيرة لكفر الشيخ، إنها ستوفر زى " بدلة" للصيد، بالإضافة إلى شبكة غزل تساعدهن على الصيد وبوكس فايبر "ثلاجة"لحفظ السمك، وقوارب تساعدهم على الصيد، كما طالبت الصيادات بتوفير الرعاية الصحية لهن وأبنائهن، وأنها سترسل فريق من الباحثين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع فريق من المحافظة لحصر الحالات المستحقة للحصول على برنامج" تكافل وكرامة" بقرية الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة مطوبس، حيث يتم حصر الحالات ودراستها جيدا لتقديم الدعم اللازم لمن يستحق.



وأضاف محافظ كفرالشيخ أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لديها اهتمام بالصيادين في ظل الدعم اللامحدود لهذه الفئة، مشيدا في الوقت ذاته بمشروع سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي، حيث إن بطارية الدواجن فكرة عبقرية، خاصة أن السداد سيكون من إنتاج الدواجن.



ويهدف المشروع لمساعدة المستفيدين في خلق أنشطة مستدامة ناجحة تدر دخلًا يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتساهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري.



ويأتي هذا المشروع فى إطار خطة برنامج فرصة لتنفيذ واحد من المشروعات التنموية المبتكرة والتي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، من خلال الإنتاج المنزلي والعمل في سلاسل إنتاج متكاملة يزود فيها البرنامج المستفيدين بالتدريب والإشراف وأدوات الإنتاج والمساهمة في بيع المنتج النهائي، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في هذا المجال.