التحريات تكشف ملابسات قيام مذيعة بقتل زوج شقيقتها بالسيدة زينب

كشفت تحريات المباحث في واقعة قيام مذيعة بالراديو بقتل زوج شقيقتها بمنطقة السيدة زينب طعنا بسلاح أبيض، ان المتهمة قتلت المجني عليه بعدة طعنات في مختلف انحاء الجسم، وذلك بسبب إرشاده عن مكان اختباء زوجها الهارب من دفع ديون مستحقة عليه فقررت علي اثر ذلك الانتقام منه.



تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من زوجة المجني عليه، مفادة قيام شقيقتها بطعن زوجها عدة طعنات، بعدما أباح عن مخبأ زوجها إثر تهربه من دفع أموال "ديون" مستحقة عليه لعددًا من الأشخاص، مما أسفر عن مقتله وإعداد الاكمنة اللازمة تم ضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.