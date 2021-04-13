Advertisements

التحريات تكشف ملابسات قيام مذيعة بقتل زوج شقيقتها بالسيدة زينب

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
كشفت تحريات المباحث في واقعة قيام مذيعة بالراديو بقتل زوج شقيقتها بمنطقة السيدة زينب طعنا بسلاح أبيض، ان المتهمة قتلت المجني عليه بعدة طعنات في مختلف انحاء الجسم، وذلك بسبب إرشاده عن مكان اختباء زوجها الهارب من دفع ديون مستحقة عليه فقررت علي اثر ذلك الانتقام منه.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من زوجة المجني عليه، مفادة قيام شقيقتها بطعن زوجها عدة طعنات، بعدما أباح عن مخبأ زوجها إثر تهربه من دفع أموال "ديون" مستحقة عليه لعددًا من الأشخاص، مما أسفر عن مقتله وإعداد الاكمنة اللازمة تم ضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

في مقدمتهم طلب استضافة نهائي الأبطال.. اتحاد الكرة يعلن 8 قرارات جديدة

منذ نصف ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ظهوره في "خمس نجوم".. حقيقة توقيع عقوبة على "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ ثلث ساعة

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت في تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على بديل ياسر إبراهيم في القمة

منذ ساعة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"رأته يمارس الرذيلة مع جارته فقتلها".. حبس زوج و4 آخرين بعين شمس

اعترافات قاتل زوج شقيقته في المقطم

بـ"3 فرد خرطوش وطبنجة".. حبس عاطل لتصنيعه الأسلحة النارية بالبدرشين

"كانت عايزة معاش والدها".. اعترافات المتهم بقتل زوجته العرفي بالحوامدية

"حقك بس سيبني علشان خاطر عيالي".. ليلة مقتل "سيدة الحوامدية المجهولة"

بالتفاصيل.. ننشر أول صورة للمتهم بقتل زوجته العرفي بـ18 طعنة في الحوامدية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:25 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

04:10 م

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

04:32 م

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

05:10 م

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة