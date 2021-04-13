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عاجل - موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي من الرحيل

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موفقه من رحيل النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض موسيماني رحيل جونيور أجاي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث يعتبره المدرب الجمنوب إفريقي واحدا من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الأحمر.

وأكد موسيماني للجنة التخطيط بالنادي الأهلي ومسؤولو النادي الأحمر تمسكه باللاعب ورفضه رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.

كما شدد موسيماني على مسؤولو النادي الأحمر رفضه رحيل اللاعب وعدم فتح العروض التي تلقاها مؤخرًا مؤكدا تمسكه باستمراره داخل صفوف الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق النصر غدًا الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن  مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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