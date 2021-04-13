نجم الأهلي السابق: جوزيه كان مدرب "صدامي".. ورفضت اللعب للزمالك

تحدث محمد عمارة نجم الأهلي السابق عن علاقته مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، وعن سبب المشاكل بينهما واستبعاده من المشاركة في مباريات الفريق الأحمر.





وقال "عمارة" في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مانويل جوزيه من طلب عودتي من ألمانيا للانضمام إلى النادي الأهلي، وكان واثق تمامًا في إمكانياتي الفنية والبدنية".





وأضاف: " مشكلتي مع مانويل جوزيه بدأت بعدما ادعى نومي في محاضرة قبل مباراة النجم الساحلي.. واستبعدني من المباراة، رغم أنني استشهدت بزميلي هادي خشبة قائد الفريق والذي نفى الواقعة تمامًا".





وتابع: " مانويل جوزيه كان مدرب ناجح ولكنه "صدامي" ولم أحب سياسته في الأهلي".

وواصل: "لم أقصد الدخول في مشكلات مع مانويل جوزيه أو غيره من المدربين، و لم أندم على العودة للأهلي .. مينفعش أي لاعب يقول أنه ندم على العودة للأهلي .. ولكن قرار العودة كان يمكن تأجيله".



