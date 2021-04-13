Advertisements

نجم الأهلي السابق: جوزيه كان مدرب "صدامي".. ورفضت اللعب للزمالك

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
تحدث محمد عمارة نجم الأهلي السابق عن علاقته مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، وعن سبب المشاكل بينهما واستبعاده من المشاركة في مباريات الفريق الأحمر.

وقال "عمارة" في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مانويل جوزيه من طلب عودتي من ألمانيا للانضمام إلى النادي الأهلي، وكان واثق تمامًا في إمكانياتي الفنية والبدنية".

وأضاف: "مشكلتي مع مانويل جوزيه بدأت بعدما ادعى نومي في محاضرة قبل مباراة النجم الساحلي.. واستبعدني من المباراة، رغم أنني استشهدت بزميلي هادي خشبة قائد الفريق والذي نفى الواقعة تمامًا".

وتابع: " مانويل جوزيه كان مدرب ناجح ولكنه "صدامي" ولم أحب سياسته في الأهلي".

وواصل: "لم أقصد الدخول في مشكلات مع مانويل جوزيه أو غيره من المدربين، ولم أندم على العودة للأهلي .. مينفعش أي لاعب يقول أنه ندم على العودة للأهلي .. ولكن قرار العودة كان يمكن تأجيله".

وعن مفاوضات الزمالك معه قال: "بالفعل أحد مسئولي الزمالك تحدث معي بشأن الانضمام للزمالك وقلت له أنه شرف لأي لاعب الانضمام للقلعة البيضاء ولكنني ارتبط بعلاقة قوية مع الأهلي وجماهيره ولا يمكن الانتقال للمنافس".

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

في مقدمتهم طلب استضافة نهائي الأبطال.. اتحاد الكرة يعلن 8 قرارات جديدة

منذ نصف ساعة

مفاجآت في تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يستقر على بديل ياسر إبراهيم في القمة

منذ ساعة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ظهوره في "خمس نجوم".. حقيقة توقيع عقوبة على "كهربا"

منذ أقل من ساعتين

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:25 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

04:10 م

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

04:32 م

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

05:10 م

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة