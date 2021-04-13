منع استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال صلاة التراويح بالمنوفية









شدد الشيخ محمود جبير مدير إدارة الأوقاف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية على أئمة المساجد خلال شهر رمضان المبارك بعدم إستخدام مكبرات الصوت الخارجية في الصلاة والتراويح على أن يكتفى بالسماعات الداخلية للمساجد.







من جهة اخرى أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، خطة عمل المديرية خلال شهر رمضان المبارك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بحزم داخل المساجد مع العمل على تكثيف برامج الدعوة الإلكترونية، مشيرا إلى ضوابط العمل بالمساجد في الشهر الفضيل تتضمن ضرورة ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين المصلين مع استمرار عدم فتح دورات المياه واستمرار عدم فتح الأضرحة للزائرين.



كما شملت التوجيهات لكافة إدارات اوقاف المنوفية خلال شهر رمضان المبارك استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها وقصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة وعدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها بالاضافه لعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد والسماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.



وكانت أوقاف المنوفية قد شهدت خلال الفترة الماضية افتتاحات عديدة شملت 81 مسجدا تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية أما المساجد التي تم إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة وشملت 36 مسجدا بما فيهم مبنى المديرية الجديد فيما تعمل المديرية حاليا في فرش المساجد وتسليمها من قبل إدارة المخازن.