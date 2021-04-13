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نجم الأهلي السابق يعتذر لـ علي معلول بعد وصفه بـ"الأراجوز"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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حرص محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على توجيه رسالة اعتذار إلى علي معلول الظهير الأيسر الحالي للفريق الأحمر، بعد وصفه في وقت سابق بـ"الأراجوز".

وقال "عمارة" في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": " لم أقصد الإساءة للتونسي علي معلول بعد وصفه بالأراجوز في احدى تصريحاتي، وهو مجرد لفظ كروي".

وأضاف: "علي معلول نجم كبير جدًا وأنا معجب به وبأدائه مع الأهلي وعايز أقوله متزعلش مني و"اللي فات مات" "، مؤكدًا أنه حاول التواصل معه للاعتذار له ولكنه لم يرد وأنه أرسل إليه رسالة اعتذار عبر الهاتف".

وتابع: "معلول كان لن يستطيع المشاركة بشكل أساسي على حسابي حال تواجده معي عندما كنت لاعبًا بالأهلي"، "مضيفًا أنا كنت لاعب جامد وقعدت ناس كتير دكة".

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