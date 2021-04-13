حوار - عفروتو يتحدث عن طقوسه في شهر رمضان وأبرز ذكرياته

يٌعد شهر رمضان المبارك ملئ بالذكريات التي تُنسي مع نجوم كرة القدم المصرية، ويرتبط الشهر الكريم بوجدان الكثيرين الذي طالما يٌشعل الحنين لكل ما هو قديم وجميل، سواء الطقوس الرمضانية عندما كان طفلًا أو لاعبًا مشهورًا.





وأحد هذه النجوم مصطفي محمد سليم الشهير بـ "مصطفي عفروتو" نجم الأهلي السابق، يحكي ذكرياته وطقوسه مع الشهر المعظم، من خلال حوار خاص لـ " الفجر الرياضي ":-





في البداية أين عفروتو الآن؟





- بإذن الله عندي عرض من خارج مصر بعد العيد الصغير.. ربنا ييسر الأمور.





كيف يمر يومك في رمضان؟





- بيكون يومي جميل بحس بشهر رمضان، وسط الناس والجيران لأننا في منطقة شعبية.





ما هي ذكرياتك في شهر رمضان كلاعب؟





- كنت بلعب خماسي في الشارع بتاعنا بعد الفطار، وبنعمل مقالب انا واصحابي في بعض سواء صواريخ أو ما شابه ذلك، فكل دي ذكريات جميلة جدًا.





مباريات لا تنساها في شهر رمضان؟





- دائمًا مباريات القمة بعد الفطار أشاهدها أنا وأصحابي علي القهوة او كافية أو بيت أحد أصحابي، وعندما كنت لاعب مباريات كثيرة بصراحة.





هل تحب أن تفطر أول يوم في بيتك أم خارجه؟





- بحب أفطر في بيتي طبعًا دي حاجه أساسية عندي، وبعد كده بقي رمضان طويل لو هفطر عند أصحابي أو هعزم حد في بيتي.





ما هي أكلتك المفضلة في أول أيام رمضان؟





- الفتة واللحمة حاجة مقدسة عندنا في البيت، مش عارف ليه بس لازم فتة وجلاش ورقاق.





ما هو المشروب المفضل والحلوي المفضلة لديك؟





- بحب الحلويات والسكريات بس على قد ما بقدر بأقلل منها عشان وزني مايزدش، وبحب أشرب العصائر الفريش، بعملها بنفسي لأولادي كمان، وبيخشوا معايا المطبخ بنعملها سوا، لك البلح باللبن مشروب مقدس عندي في رمضان برده بجانب السوبيا والتمر الهندي.





ما طقوسك قبل الإفطار وبعده ؟





- بنام بعد الفجر وبصحي قبل الظهر، وبنزل أصلي الظهر في الجامع، وبعد كده بقرأ قرأن، وبعض الأدعية، ثم أشاهد التلفزيون قبل الفطار، وبعد الفطار بتجمع انا واصحابي بنتفرج علي ماتشات، او بنلعب بلايستيشن، ونتسحر مع بعض، بتكون اجواء جميلة.





كيف تقضي وقتك في رمضان؟





- أنا من منطقة شعبية، ومتزوج في نفس المنطقة، وأهلي "أمي وأبويا وأخواتي" في نفس المكان، ما بين هنا وهنا.





أين تتسحر في رمضان ؟





- في البيت، وبحب أكل فول وطعمية وبطاطس وجبنة، حاجات مقدسة في السحور.





ماذا عن العزومات الرمضانية؟





- طقوس موجودة من زمان ومستمرة لحد دلوقتي، بتعزم عند أصحابي وقرايبي، وبعزمهم برده.





هل تتابع مسلسلات رمضان؟





- بحب أتابع مسلسلات طبعًا بس بتكون بعد الفطار، بالليل خالص بعد الساعة 12 كده، علي النت مش تليفزيون.





هل لديك فنانك المفضل تتابعه؟





- بحب العمل الدرامي المميز اللي بحتوي علي قصة حلوة، وبيشدني بتفرج عليه، لكن بحب كل الفنانين بصراحة.





كلمة أخيرة تحب تضيفها؟





- بشكرك جدًا واستمتعت بالحوار معاك وكل سنة وأنت طيب والفجر الرياضي كلهم طيبين، ورمضان كريم.



