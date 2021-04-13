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مواعيد عرض مسلسل "أحسن أب" على قناة الحياة فى رمضان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلنت قناة الحياة عن موعد عرض مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع على شاشتها الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.

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