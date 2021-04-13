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كلوب يتحدى ريال مدريد: قادرون على تحقيق ريمونتادا جديدة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خرج يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول بتصريحات جديدة في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الغد ضد ريال مدريد، في  إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب " أنفيلد ".

 

وقال كلوب:" مع بوروسيا دورتموند، كنا قد خسرنا 3-0 في مباراة الذهاب وفي مباراة الإياب تقدمنا 2-0 بعد 36 دقيقة، أهم شيء هو اللعب بشكل جيد والفوز ".

 

وأضاف:" بمجرد أن نسجل هدفاً يجب أن نسجل الثاني، نحن بحاجة للدفاع بشكل جيد، فهو لا يقل أهمية عن الهجوم، أنا متأكد بنسبة 100٪ أن ريالم دريد سيكون جاهز بنسبة 100٪ غداً". 

 

واستطرد:" ريمونتادا؟ كرة القدم هي كرة القدم، كل شيء ممكن، نحن نعرف ذلك، نتحدث عن النتائج ولكن الأداء أهم بكثير بالنسبة لي. علينا أن نلعب بطريقتنا غداً". 

 

واتم:" ريال مدريد؟ هم لديهم خبرة كبيرة ولديهم إصابات مثلنا، نحن على نفس المستوى، نحن متأخرون بنتيجة 3-1، لا يوجد لدينا الكثير لنخسره، تظهر النتيجة أنهم كانوا أفضل منا، لكن سنحاول العودة غداً".

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