موسيماني يحدد صفقات الأهلي للموسم الجديد

أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي رغبته الكبيرة في تدعيم صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد.





وقال موسيماني أنه يسعىإلى عقد جلسة مع لجنة التخطيط بالفريق والتي يترأسها محسن صالح عقب الإنتهاء من لقاءات الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأرسل موسيماني طلبه إلى لجنة التخطيط من أجل وضع الرتوش الأخيرة على الصفقات التي يسعى إلى ضمنها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت مصدر داخل الأهلي أن الجنوب أفريقي يسعى إلى تدعيم مركز خط الهجوم بلاعب أجنبي قوي بالإضافة إلى مركز الظهير الأيمن.