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جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 06:00 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.
ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٣٣ نقطة، فيما يأتيالمصري البورسعيدي في المركز الثاني.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:
1- الزمالك “33 نقطة”
2- المصري البورسعيدي “29نقطة”
3- الاتحاد السكندري “28 نقطة”
4- الأهلي “27 نقطة”
5- بيراميدز “25 نقطة”
6- “سيراميكا كليوباترا” 25 نقطة
7- “مصر المقاصة” 25 نقطة
8- “سموحة” 24 نقطة
9- “إنبي” 24 نقطة
10-“غزل المحلة” 23 نقطة
11- “الجونة” 21 نقطة
12- “أسوان” 20 نقطة
13- “طلائع الجيش” 17 نقطة
14- “وادي دجلة” 16 نقطة
15- “المقاولون العرب” 15 نقطة
16- “البنك الأهلي” 14 نقطة
17-“الإسماعيلي” 14 نقطة
18- “الإنتاج الحربي” 12 نقطة
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