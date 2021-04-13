صفقة غير متوقعة تقترب من ريال مدريد

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع صفقة غير متوقعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذللاك من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي في الموسم المقبل.





وأكدت شبكة ESPN العالمية، أن ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يتابعون عن كثب تألق لينجارد نجم مانشستر يونايتد المعار إلى وستهام يونايتد.





وأفادت الشبكة العالمية بأن الأندية الثلاثة قد تتنافس على ضم النجم الإنجليزي البالغ من العمر 28 عاماً خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم الحالي.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن لينجارد خاض مع وستهام يونايتد 9 مباراة في جميع البطولات وسجل 8 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين وتنتهي فترة إعارته عقب نهاية الموسم الحالي.



