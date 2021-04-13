الزمالك يستهدف ضم نجم بيراميدز

يرفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شعار لا وقت للراحة في الوقت الذي يستعد فيه الجميع إلى وضع الخطط الخاصة بالفترة المقبلة بالتعاون مع الفرنسي باتريس كارتيرون.









وعرضت لجنة الكرة بالقلعة البيضاء على المدير الفني أربعة أسماء من أجل تدعيم الصفوف خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بينهم عماد نبيل دونجا نجم وسط بيراميدز والذي يسعى الفريق للحصول على توقيعه.









في الوقت الذي شملت فيه قائمة اللاعبين محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة بالإضافة إلى محمد مجلي نجم المقاولون العرب فيما تم تقديم أسم رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز الذي يلعب الموسم الجاري في صفوف سيراميكا كليوباترا.









يُذكر أن الزمالك سبق وأن خرج من بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب إحتلاله المركز الثاث في المجموعة الرابعة خلف الترجي التونسي ومولودية الجزائر.



