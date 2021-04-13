عاجل - الكشف عن حقيقة تحويل نجم الأهلي للتحقيق

كشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، حقيقة معاقبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر، بسبب ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، توقيع عقوبة على اللاعب بعدما ترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة بتجهيز سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي عقوبة لكهربا، مؤكدا أن الأخير ظهر في البرنامج بعد الحصول على إذن من النادي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأخيرة على سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في ختام جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر، والمقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات بطولة كأس مصر.