غداً.. أحمد شوبير يستضيف فاطمة عيد في "الوش التاني"













يستضيف الإعلامي أحمد شوبير، غداً الأربعاء، نجمة الغناء الشعبي فاطمة عيد، في برنامج "الوش التاني" المذاع عبر إذاعة أون سبورت FM 93.7، على الهواء مباشرة.













تتحدث "فاطمة عيد" خلال الحلقة عن مشوارها الفني والذى بلغ 1800 أغنية و45 ألبوماً، وكيف وضعت نفسها بموهبتها بين كبار نجوم الفن وخاصةً في الغناء الشعبي؟، كما تكشف خلال الحلقة عن الكثير من الأسرار وكواليس تعاونها مع كبار الكتاب مثل عبد الرحمن الأبنودى، وعبد الوهاب محمد، و كبار الملحنين مثل بليغ حمدي، وسيد مكاوى، وجمال سلامة، وعمار الشريعي.









كما يتطرق اللقاء حول الحديث عن حال الأغنية الشعبية الآن وخاصًة أغاني المهرجانات، بالإضافة إلى ذكريات "فاطمة عيد" مع شهر رمضان المبارك، وكيف تستقبل الشهر الكريم.











