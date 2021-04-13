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غداً.. أحمد شوبير يستضيف فاطمة عيد في "الوش التاني"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
حسين أنسي
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يستضيف الإعلامي أحمد شوبير، غداً الأربعاء، نجمة الغناء الشعبي فاطمة عيد، في برنامج "الوش التاني" المذاع عبر إذاعة أون سبورت FM 93.7، على الهواء مباشرة.



تتحدث "فاطمة عيد" خلال الحلقة عن مشوارها الفني والذى بلغ 1800 أغنية و45 ألبوماً، وكيف وضعت نفسها بموهبتها بين كبار نجوم الفن وخاصةً في الغناء الشعبي؟، كما تكشف خلال الحلقة عن الكثير من الأسرار وكواليس تعاونها مع كبار الكتاب مثل عبد الرحمن الأبنودى، وعبد الوهاب محمد، و كبار الملحنين مثل بليغ حمدي، وسيد مكاوى، وجمال سلامة، وعمار الشريعي.


 كما يتطرق اللقاء حول الحديث عن حال الأغنية الشعبية الآن وخاصًة أغاني المهرجانات، بالإضافة إلى ذكريات "فاطمة عيد" مع شهر رمضان المبارك، وكيف تستقبل الشهر الكريم.



برنامج "الوش التاني" تقديم كابتن أحمد شوبير، ويذاع عبر إذاعة أون سبورت FM 93.7، على الهواء مباشرة، من الأحد إلى الخميس في تمام الثالثة وحتى الخامسة عصرا، خلال شهر رمضان الكريم.

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فاطمة عيد عبد الرحمن الابنودي برنامج الوش التاني اون اسبورت اذاعة اون سبورت احمد شوبير

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