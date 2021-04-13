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وزير الخارجية يبحث مع الأمم المتحدة آخر تطورات ملف سد النهضة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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‎أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، مع "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث استعرض الوزير شكري أخر التطورات في ملف سد النهضة، مؤكدًا على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كما تم التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الاسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.

هذا، وقد قام كذلك وزير الخارجية بتوجيه خطابات الى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وأخر التطورات.

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