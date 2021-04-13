الشؤون التوجيهية والإرشادية بشؤون الحرمين تعد حزمة من الخدمات لقاصدي المسجد الحرام

أعدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حزمة من الخدمات المقدمة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وتوفير جميع الخدمات التوجيهية والإرشادية في المسجد الحرام وتسخيرها لخدمة المصلين والمعتمرين خلال أداء نُسكهم وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة.

وجندت الوكالة جميع خدماتها ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب والإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد والإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام وفق الخطط والرؤى المعدة لذلك.

وتقوم الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بتسجيل تلاوات أئمة المسجد الحرام وتسجيل الخطب ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العالم أجمع مستثمرةً في ذلك التقنيات الحديثة لتحقيق الرسالة السامية لمنبر الحرمين الشريفين.

فيما أتاحت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب جميع برامجها - عن بعد - واستمرار حلقات تعليم القرآن الكريم وتلاوته بجميع مساراتها، وذلك حرصًا منها على ملء أوقات قاصدي المسجد الحرام بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

ونظراً لأهمية تحقيق شعيرة الطواف وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد خصصت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين عدداً من المطوفين المؤهلين ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي لخدمة الطائفين ليتمكنوا من أداء عملهم بإتقان.

وتتميز الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بتعدد اللغات في الدعوة والإرشاد منها الإنجليزية، والفرنسية، والملايوية، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والروسية، والتركية، والهوسا، والإسبانية، والبشتو، والبنجابية، والبلوشية، والتايلاندية، والأوزبكية والأردية"، كما استعدت لاستقبال المرحلة المقبلة بعدد من البرامج وتحرص على نشر الدروس العلمية عبر الجانب الرقمي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لاستفادة أكبر شريحة ممكنة من هذه العلوم الشرعية، وتنظيم بعض البرامج والدروس العلمية .

يذكر أن برنامج "إجابة السائلين "، يعد أحد أهم برامج التوجيه والإرشاد، إذ يُجيب على الأسئلة المتعلقة بمناسك الحج والعمرة وغيرها من العبادات بأكثر من لغة وفق ما يتعلق بالجوانب الفقهية والشرعية.