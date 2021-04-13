التشكيل المتوقع لمواجهة مان سيتي ودورتموند في إياب ربع نهائي الأبطال

يستعد نادي بوروسيا دورتموند لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الإنجليزي 2-1.





ما زال بوروسيا دورتموند يعول على نجمه إيرلينج هالاند عندما يستضيف مانشستر سيتي، رغم خسارته ذهابا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام كتيبة المدرب بيب جوارديولا.





ورغم تفوق السيتي في مباراة الذهاب، إلا أن الأمل ما زال يداعب دورتموند بالنظر إلى أدائه الجيد في مباراة الذهاب، حيث خسر 1-2 في الدقائق الأخيرة.





وقدم "أسود فستيفاليا" بقيادة المدرب الشاب إيدن تيرزيتش هذا الموسم أداء أفضل بكثير في دوري الأبطال، مقارنة بنتائجه المتذبذبة في الدوري الألماني.





ولم ينجح المهاجم الواعد إيرلينج هالاند في هز الشباك خلال آخر مبارتين لفريقه. ففي مباراة الذهاب أمام السيتي جاء الهدف من توقيع ماركو رويس، بينما سجل أهداف الفريق في الفوز على شتوتجارت في البوندسليجا كل من رويس وجود بيلينجهام وأنسجار كناوف.





ووفقا للإحصاءات، لم يظل هالاند بعيدا عن التهديف 3 مباريات متتالية، مما يعزز فرصه في زيارة شباك السيتي.





لكن الفريق الألماني يعاني من غياب الجناح الأيمن الإنجليزي جادون سانشو، بسبب الإصابة الطويلة.





كما تعرض كل من رويس وماتس هوملز لبعض المشكلات البدنية خلال مباراة شتوتجارت، ما يثير الشكوك حول لحاقهما بمواجهة السيتي.





لعنة جوارديولا





في المقابل، يخوض "السيتيزنس" مواجهة الأربعاء على أمل بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2016 عندما كان تحت قيادة المدرب التشيلي مانويل بيليجريني.





وخسر الفريق في آخر مبارياته بالبريميرليج أمام ليدز يونايتد بقيادة المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا، لكن ما زال السيتي في صدارة المسابقة.





وفي مواجهة الغد، سيعتمد المدرب الإسباني بيب جوارديولا على عدد من اللاعبين الذين منحهم الراحة في مواجهة ليدز يونايتد مثل رودري وكايل ووكر وروبن دياس وإيمريك لابورت، إضافة إلى النجم البلجيكي كيفين دي بروين، الذي تألق في مواجهة الذهاب.





وستكون الحيوية والمهارات الفردية عاملا مؤثرا لصالح السيتي في بلوغ نصف نهائي التشامبيونزليج للمرة الأولى، منذ تولي جوارديولا مسئولية الفريق.





لكن الأنظار تتجه إلى هالاند، الذي قد يحقق المفاجأة المدوية بإقصاء السيتي مثلما تعرض الفريق الإنجليزي الموسم الماضي لخسارة مدوية 1-3 على يد أولمبيك ليون الفرنسي في نفس الدور من البطولة.





التشكيل المتوقع:





بوروسيا دورتموند: هيتز، موري، هوملس، اكانجي، جيريرو، كان، بلينجهام، داوود، رينا، ريوس، هالاند.





مانشستر سيتي: إيدرسون، كانسيلو، دياس، لابورتي، ووكر، رودري، جوندوجان، دي بروين، فودين، ستيرلينج، محرز.



