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تثقيف وتوعية 1200 منشأة بالسوق الصيني في عجمان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
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نفذت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان ومنطقة عجمان الحرة، حملات تفتيشية للمنشآت الاقتصادية بالسوق الصيني في عجمان، للتحقق من مدى الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

وأوضح سعادة عبد الله احمد الحمراني، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية أن الدائرة وفي سبيل تحقيق رؤيتها الرامية الى تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، تسعى الى احكام الرقابة الشاملة والمكثفة على كافة القطاعات والمنشآت الاقتصادية وبما يضمن الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وبما يحافظ على مبدأ التنافسية ويضمن تعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

و ذكر الحمراني، ان الحملة التفتيشية المنفذة على السوق الصيني، تعتبر إحدى الحملات المجدولة ضمن الخطة التفتيشية المعتمدة لعام2021م، وأن الهدف الرئيسي منها هو تثقيف وتوعية المنشآت بأهمية الالتزام بقوانين مكافحة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية، إضافة إلى أهمية الالتزام بقانون حماية المستهلك ، مشيرا إلى ان الحملة حققت الهدف من تنفيذها حيث تمكن الفريق الرقابي المشترك، من زيارة 1200 منشأة اقتصادية و قام بتوعية 1064 منشأة اقتصادية، إضافة الى انذار 133 منشأة .

من جانبه أوضح سعادة المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة ان الحملة تأتي استمراراً لجهود ومبادرت المنطقة الرامية إلى تعزيز تنافسية وجاذبية الأسواق، والتحقق من امتثال الشركات والمستثمرين والمنشآت التجارية للقوانين واللوائح الاقتصادية،وضمان الشفافية ومنع الممارسات غير المشروعة.

و اضاف ان فريق التفتيش يقوم بمتابعة الشركات بشكل دوري بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، لضمان الرقابة وحماية المستهلك و حماية الملكية الفكرية و التجارية مشددا على التزام منطقة عجمان الحرة بتوفير كافة المقومات اللازمة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال المحلية، وزيادة زخم الأنشطة الاستثمارية والتجارية باعتبارها ركائز أساسية لبناء منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً.

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