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شاهد.. دعاء أبكى داعية أزهري في أول أيام شهر رمضان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:51 م
شيماء حسن
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تأثر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، باكيًا أثناء الدعاء في أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال "عبد المعز" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "نسأل المولى عز وجل أن يجعل أول هذا الشهر صلاح وأوسطه نجاح وأخره فلاح".

وأضاف "وأن يبارك لنا في هذا الشهر ويعيننا على الصيام والقيام ويعيننا على شكرك وحسن عبادتك، اللهم يا أكرم من سأل ويا أجود من أعطى الحظ الأوفر والنصيب الأوفر بجودك نسألك ألا تردنا خائبين".

وتابع "الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان ونسأل الله عز وجل ألا لا تقطع عنك مددك يا عالم السر منا واعفنا واعف عنا يا أرحم الراحمين".

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