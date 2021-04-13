الإثنين.."ليلة في حب رسول الله" عنوان صالون مديحة حمدي





تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور فتحي عبد الوهاب تقيم الفنانة القديرة مديحة حمدي صالونها الثقافي بعنوان "ليلة في حب رسول الله".



ألحان: د. أحمدالكحلاوي، أشعار: سراج الدين عبد القادر، أداء: سامح الصريطي وطارق دسوقي ولقاء سويدان، مع كلمات للفنان القدير ياسر صادق والدكتور هاني كمال، وذلك في التاسعة مساء الاثنين القادم ١٩ أبريل بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع المصري منهم: سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ضيف الشرف لصالون الفنانة القديرة مديحة حمدي، والفنانات القديرات سميرة عبد العزيز وآمال رمزي وفردوس عبد الحميد ورجاء حسين، والفنانات منال سلامة وناهد رشدي وميرنا وليد، والفنانين معتز السويفي ومجدي صبحي وعادل شعبان وآخرين.