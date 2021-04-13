كريم عفيفي يواصل تصوير نجيب زاهي زركش

يستأنف الفنان كريم عفيفي تصوير مشاهد مسلسل نجيب زاهي زركش ، مع النجم يحيي الفخراني والذي يجمعه به العديد من المشاهد.

ويلعب كريم خلال الأحداث شخصية جديدة حيث يعد الجمهور أنها ستكون مفاجأة.



يشار إلى أن المسلسل بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا،وكريم عفيفى و وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، ، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى



و يعرض العمل على قناة DMC الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً بينما يعرض على قناة أون تي الساعة 6:30 مساء و

الإعادة: 12:45 صباحا - 7:15 صباحا اما قناة ايه ار تي فيعرض عليها في ٨ مساء ثم الإعادة في ٤ صباحا و١٢ ظهرا.