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كريم عفيفي يواصل تصوير نجيب زاهي زركش

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يستأنف الفنان كريم عفيفي تصوير مشاهد مسلسل نجيب زاهي زركش ، مع النجم يحيي الفخراني والذي يجمعه به العديد من المشاهد.
ويلعب كريم خلال الأحداث شخصية جديدة حيث يعد الجمهور أنها ستكون مفاجأة.

يشار إلى أن المسلسل بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا،وكريم عفيفى و وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، ، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى

و يعرض العمل على قناة DMC الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً بينما يعرض على قناة أون تي الساعة 6:30 مساء و
الإعادة: 12:45 صباحا - 7:15 صباحا اما قناة ايه ار تي فيعرض عليها في ٨ مساء ثم الإعادة في ٤ صباحا و١٢ ظهرا.

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