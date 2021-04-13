بنتلي تخطط لبناء مشروع سياحي ضخم.. اعرف التفاصيل

تخطط شركة بنتلي لبناء مشروع سياحي ضخم، وذلك مع شركة بناء متخصصة لعمل أول برج سياحي يحمل العلامة التجارية البريطانية الفاخرة.





سيكون برج بنتلي هو الأطول من نوعه في الولايات المتحدة مكوناً من 60 طابقاً وسيحتوي على 200 شقة سكنية مع مرآب سيارات في كلٍ منها، وحسب بنتلي ستكون جميع الشقق مطلة على البحر مع شرفة خاصة.





قالت بنتلي في موقعها المخصص لعلامتها التجارية للفنادق: "تعمل هوية العلامة التجارية الحديثة والتقدمية لـ Bentley Residences في المساحات الداخلية والخارجية للبرج وهي متجذرة في الأصالة والاستدامة والابتكار".



