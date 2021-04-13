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تفاصيل برنامج "حياة كريمة" على dmc في رمضان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أطلقت مبادرة "حياة كريمة" برنامجها لرمضان ٢٠٢١، من إنتاج شركة ديجيتال ستوديو وصورلي، ويذاع على قناة DMC في تمام الساعة الرابعة عصرا، ويعاد في الثالثة فجرا، خلال الشهر الفضيل.

يركز البرنامج على مساعدة المواطنين الذين يحتاجون إلى بدء مشاريع خاصة تؤمن لهم الحياة الكريمة، وتجعلهم فاعلين ومنتجين في المجتمع، حيث يقدم البرنامج الدعم لهؤلاء من خلال توفير كل احتياجتهم للنهوض بمستواهم المادي والمعيشي.

البرنامج من تقديم ياسين الزغبي ودهب غريب، ومن إخراج أحمد عساف ووليد ناجي، والمنتج الفني بلال الطراوي وهيثم أبوعقرب، ومدير التصوير عمر صلاح وبيشوي ناصر، ومن إعداد هبة عادل ومحمد إسلام أبو الخير ومصطفى شيتوس، ومونتاج أدهم ربوطالب وحازم جابر وعمرو السنهوري.

في نفس السياق، يقوم الفنان محمد عدوية بغناء تتر البرنامج، من كلمات هيثم ابوعقرب وتلحين وتوزيع مو الشاعر.

البرنامج يتم تصويره في معظم محافظات الجمهورية، ويبحث عن الحالات التي تحتاج إلى مساعدة لبداية مشروعها الخاص، وقد أعلنت المبادرة أنه يمكن للراغبين في الظهور في البرنامج التواصل مع المبادرة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.


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