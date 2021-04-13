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شاهد.. مصر ترسل طائرات نقل عسكرية بمساعدات طبية للأشقاء في دولة ليبيا

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو لإقلاع طائراتا نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار سبها بدولة ليبيا محملتان بأطنان من المساعدات الطبية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف الظروف.

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