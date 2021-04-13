عاجل.. أول رد فعل من الزمالك بعد عقوبات الشباب

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رفضها التام العقوبات التي أصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرا تجاه لاعبي فريق الشباب بالنادي.

وأبدت اللجنة انزعاجها من القرارات وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي.

وقامت إدارة النادي بالاتصال بمسئولي اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة للتأكيد على رفض القرارات وأن إدارة النادي ستصعد الأمر حتى لو وصل لتجميد نشاط الكرة.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد ١٩٩٩.

وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

وتقدمت إدارة النادي باستئناف على العقوبات وهو ما يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، حيث من حق لجنة الاستئناف اعتماد العقوبة أو تعديلها أو الغائها.