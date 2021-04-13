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مقلب في آسر ياسين بأولى حلقات الـ Big Million

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت محطة إنرجي 92.1، إذاعة حلقات مسلسلها الرمضاني الجديد الـ Big Million، الذي يقوم ببطولته نيللي كريم وآسر ياسين، ويؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى.

دارت أحداث الحلقة الأولى من الـ Big Million، حول مقلب عائلي اتفق عليها الجميع ضد آسر ياسين، الذي يقدم شخصية اسمها "آدم" شاب مستهتر يعيش في أمريكا، وينفق أموال عمه على السهرات ويصف نفسه بـ"ديناصور الحفلات".

يتجه شادي الذي يقوم بدوره تامر حبيب إلى أمريكا، لاصطحاب قريبه آدم بعد وفاة عمته التي أوصت بدفنها في حضور ابن أخيها المفضل، وبعد عودته إلى مصر يكتشف أن عمته التي تقوم بدورها الفنانة ليلى عز العرب مازالت على قيد الحياة.

عشان الـ Big Million مسلسل إذاعي جديد من إنتاج راديو إنرجي، ويشارك في بطولته صدقي صخر، عبد العزيز حسين، زهرة رامي، وضيف الشرف الفنان سامي مغاوري.


لم تظهر نيللي كريم في الحلقة الأولى من المسلسل، لكنها شاركت في غناء التتر الذي كتب كلماته تامر حبيب، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه فى فتاة هى أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالى الأحداث الكوميدية.

تذاع حلقات المسلسل يوميا على مدار شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة فى الثامنة مساءً، واليوم الثانى فى الواحدة والربع ظهرا.

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