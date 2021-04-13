مقلب في آسر ياسين بأولى حلقات الـ Big Million

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مقلب في آسر ياسين بأولى حلقات الـ Big Million
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 06:00 م
مي مرسي
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بدأت محطة إنرجي 92.1، إذاعة حلقات مسلسلها الرمضاني الجديد الـ Big Million، الذي يقوم ببطولته نيللي كريم وآسر ياسين، ويؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى.
دارت أحداث الحلقة الأولى من الـ Big Million، حول مقلب عائلي اتفق عليها الجميع ضد آسر ياسين، الذي يقدم شخصية اسمها "آدم" شاب مستهتر يعيش في أمريكا، وينفق أموال عمه على السهرات ويصف نفسه بـ"ديناصور الحفلات".
يتجه شادي الذي يقوم بدوره تامر حبيب إلى أمريكا، لاصطحاب قريبه آدم بعد وفاة عمته التي أوصت بدفنها في حضور ابن أخيها المفضل، وبعد عودته إلى مصر يكتشف أن عمته التي تقوم بدورها الفنانة ليلى عز العرب مازالت على قيد الحياة.
عشان الـ Big Million مسلسل إذاعي جديد من إنتاج راديو إنرجي، ويشارك في بطولته صدقي صخر، عبد العزيز حسين، زهرة رامي، وضيف الشرف الفنان سامي مغاوري.
لم تظهر نيللي كريم في الحلقة الأولى من المسلسل، لكنها شاركت في غناء التتر الذي كتب كلماته تامر حبيب، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه فى فتاة هى أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالى الأحداث الكوميدية.
تذاع حلقات المسلسل يوميا على مدار شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة فى الثامنة مساءً، واليوم الثانى فى الواحدة والربع ظهرا.
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