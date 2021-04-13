رئيس الوزراء يكلف بسرعة تأثيث 6800 وحدة بمشروع تطوير المناطق العشوائية

إجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ ‏لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة‎. ‎



وفي بداية اللقاء، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن ‏مشروعات تطوير المناطق العشوائية، لاسيما أن هذا المشروع يمثل متابعة مستمرة من الرئيس، ويحتل ‏أولوية قصوى لدى الحكومة، فلدينا نحو 6800 وحدة سكنية جاهزة، ويجب العمل على سرعة تأثيثها ‏لتسليمها لمستحقيها، وفى هذا الصدد تعهدت الوزيرة بسرعة تأثيث هذه الوحدات، على أن يتم الانتهاء منها ‏آخر مايو المقبل‎.‎



من جانبها، أشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بقواعد بيانات مؤسسات الرعاية، فإن الوزارة انتهت من بناء ‏قواعد بيانات تشمل الأطفال المقيمين بدور الرعاية ( أيتام - بلا مأوى ) والمسنين لتمكين ذويهم من التعرف ‏عليهم من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، موضحة أن إجمالي العدد الذي تم حصره بلغ 15500 ‏فرد، كما أنه يتم إطلاق تطبيق منصة المفقودين بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‎.‎



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار برنامج تطوير المؤسسات، فقد تم تحديد التكلفة التقديرية ‏لرفع كفاءة 40 مؤسسة رعاية للأطفال والكبار بلا مأوى بسعة استيعابية 5384 سريرا، على مستوى 19 ‏محافظة بتكلفة نحو7مليارات جنيه‎. ‎



وفي إطار دعم الأيتام بعد التخرج من مؤسسات الرعاية، فإنه تم استيفاء بيانات بأعداد الشباب في مختلف ‏المحافظات، وجار التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإتاحة شقق سكنية لهم، ‏وبالتوازي جار التنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتموين، لضم الأيتام ضمن موازنة الحماية ‏الاجتماعية‎.‎



وتطرقت الوزيرة إلى الجهود المبذولة في ملف إقامة وتطوير الحضانات، مشيرة إلى أنه تم التوسع في إنشاء ‏دور حضانات جديدة لتقليص فجوة التغطية الحالية، وأنه جار إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان ‏لإنشاء ۳۰۰ حضانة جديدة، ورفع كفاءة ۲۰۰ حضانة حالية، وتطوير بنيتها التحتية‎. ‎



وأضافت: سيتم إنشاء حضانات إضافية في المدارس ومراكز الشباب ومستشفيات التكامل، وجار تشكيل ‏لجان من وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمعاينة الفراغات ‏المتاحة التي من الممكن استغلالها وفقا لمعايير الجودة والمواصفات الأساسية لإنشاء وتأثيث الحضانات‎.‎



وأوضحت أن الوزارة قامت بتنظيم عمل الحضانات غير المرخصة، وكذا تم اعتماد معايير ضمان جودة دور ‏الحضانة من سن 0-4 سنوات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وجار اعداد ادوات التقييم‎. ‎



وفيما يتعلق بملف العمالة غير المنتظمة، قالت الوزيرة إنه جار تدقيق واستكمال قاعدة بيانات شاملة ودقيقة ‏للعمالة غير المنتظمة بدءا بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة الذين تقاضوا المنحة الرئاسية ( 1.6 مليون ‏فرد ) بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجار تعیین فريق عمل للبدء في تنفيذ مذكرة ‏التفاهم الخاصة بالتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ‏‏. ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم الانتهاء من استراتيجية حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، ‏وتم اعداد مقترح صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة لمساندتهم خلال فترات انقطاع الدخل نتيجة ظروف ‏اقتصادية طارئة أو أوبئة كما تم اعداد دراسة إكتوارية بالشراكة مع وزارة المالية‎. ‎



وبالنسبة لملف الجمعيات الاهلية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح ‏اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام ۱۹ ۲۰ مع ۱۳۰ من رؤساء وممثلي ‏الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، و۷۷ مؤسسة من المجتمع الأهلي، و59 منظمة دولية ‏غير حكومية، وتم وضع برنامج تدريبي لجميع موظفي الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة وتدريبهم ‏على التعامل مع المنظومة الالكترونية، وتم الانتهاء من الجلسة التمهيدية الأولى‎. ‎



وأضافت أنه فيما يتعلق بميكنة المنظومة، فإنه تم إطلاق أولى مراحل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل ‏الأهلي والمتعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات الأهلية والمنظمات الاجنبية غير الحكومية، وتم ‏التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من توفيق الأوضاع والاشهار الالكتروني للجمعيات والمؤسسات المصرية ‏وتصاريح المنظمات الاجنبية غير الحكومية‎.‎



وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إنه في إطار برنامج "فرصة" للتوظيف، فقد تم تمويل عدد ‏‏2220 مشروعا في محافظات: كفر الشيخ والغربية والمنوفية وقنا بتمويل 36 مليون جنيه، كما تم تمويل ‏‏1850 مشروعا بتكلفة ۲۰ مليون جنيه في أربع محافظات حدودية هي: شمال سيناء، وجنوب سيناء، ‏والبحر الأحمر ومطروح، فضلا عن أنه تم تأسيس الوحدة المركزية للتدريب والتوظيف، وتم عقد جلسات ‏استشارات مهنية، وتم توظيف عدد ۲۰۷ في المحافظات المستهدفة‎.