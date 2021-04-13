الأعلى للثقافة يعلن إقامة مسابقة فن الكاريكاتير دون التقيد بسن محدد



أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، عن فتح باب الترشح لمسابقة (فن الكاريكاتير) للعام الجارى 2021، وتبلغ قيمة الجوائز 25 ألف جنيه مصرى للجائزة الأولى، 15ألفا للجائزة الثانية، و10 آلاف جنيه للجائزة الثالثة.



وفيما يتعلق بشروط المسابقة؛ فقد ألغى المجلس الأعلى للثقافة شرط السن، المتمثل الذى كان ينص على: ألا يزيد سن المتسابق عن 35 عامًا، وذلك حرصًا من المجلس على اتاحة فرصة التقدم للمسابقة لجميع الأعمار بشكل كبير، مع سريان سائر شروط المسابقة، وهى:

يقدم المتسابق ثلاثة أعمال مختلفة تتناول "جائحة كورونا وتأثيرها على المجتمع المصري" بالإضافة إلى نسخة (pdf).



تقبل الأعمال بالألوان أو الأبيض والأسود.



مساحة العمل تكون A3.



ألا يتقدم المتسابق بالانتاج لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن النتيجة وألا يكون قد فاز بنفس الإنتاج فى مسابقة أخرى.



على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم: سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى، وخطاب بنكى برقم الحساب.



أو إرسالها على العنوان: 1 ش الجبلاية – الأوبرا – المجلس الأعلى للثقافة – إدارة المسابقات.



وآخر موعد لتقى الأعمال 30 أبريل 2021.