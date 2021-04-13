ربة منزل تتهم طليقها بالتعدي جنسيا على ابنتها بالقليوبية

اتهمت ربة منزل طليقها ووالد ابنتها، البالغة من العمر 15 عامًا، بالتعدي جنسيًا عليها أثناء إقامتها معه منذ عامين عقب انفصاله ما بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بتلقية بلاغا من "س.ح"، 38 عامًا، ربة منزل، تتهتم طليقها ووالد ابنتها المدعو "م.ع"، بالتعدى على نجلتها "د"، البالغة من العمر 15 عامًا، جنسيًا أثناء إقامتها معه عقب انفصالهما.



جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.