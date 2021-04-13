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شاهد.. عروض عسكرية مميزة باحتفالية يوم المجند 2021

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو رصد الاحتفالية التي أقامتها وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، بيوم المجند 2021 في مقر الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، بحضور عدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة.

وتضمن الاحتفال بعض العروض العسكرية المتميزة التي تعكس مجمل عمليات التدريب التي يحصل عليها المجندون وتساهم في اكتسابهم المهارات.

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