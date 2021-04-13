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القوات المسلحة السودانية تسلم الجيش الإثيوبي عددا من الأسرى (صور)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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سلمت القوات المسلحة السودانية، يوم أمس الاثنين، إلى الحكومة الإثيوبية 61 أسيرا من عناصر الجيش الإثيوبي وقواته المختلفة وذلك عند معبر القلابات الحدودي.

 

وقد تم التسليم مباشرة وبحضور ممثلين من الجانبين فيما أكد الأسرى تلقيهم المعاملة الإنسانية اللائقة طيلة فترة أسرهم وتقدموا بالشكر للقوات المسلحة السودانية.

 

وكان ممثل الجانب الإثيوبي قد شكر الجيش السوداني على المبادرة.

القوات المسلحة السودانية تسلم الجيش الإثيوبي عددا من الأسرى (صور)
القوات المسلحة السودانية تسلم الجيش الإثيوبي عددا من الأسرى (صور)
القوات المسلحة السودانية تسلم الجيش الإثيوبي عددا من الأسرى (صور)
القوات المسلحة السودانية تسلم الجيش الإثيوبي عددا من الأسرى (صور)

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الجيش السوداني اسرى اثيوبيا

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