بعد عرض أولى حلقات الجزء الثاني.. سوق الحرير يحاط بإشادة الجمهور



انطلقت منذ ساعات الحلقة الأولى للمسلسل السوري سوق الحرير في موسمه الثاني، وذلك عبر منصة شاهد الالكترونية.



وجاءت أولى حلقات العمل، بمثابة تعويض عن أحداث الجزء الأول، وبشهادة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا الجزء به أحداث مغايرة.



وأكدت فئة من الجمهور على أن الأحداث تحررت من قيود الملل والمط وجاءت مليئة بالتشويق والإثارة.



العمل من بطولة كاريس بشار وبسام كوسا ونخبة من النجوم، ومن إخراج المثنى صبح