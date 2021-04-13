مسلسل دنيا سمير غانم "عالم موازى" يعرض في النصف الثاني من رمضان



تخوض النجمة دنيا سمير غانم، السباق الرمضاني المقبل 2021، من خلال مسلسل "عالم موازي"، بجانب عدد كبير من نجوم الكوميديا في مصر.



المسلسل ينتمي إلى الدراما الكوميدية، وإلى نوعية الأعمال الدرامية المكونة من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، أي بداية من 16 رمضان، ويعرض المسلسل على قناتي "الحياة"، و"الحياة دراما"، كما يعرض على منصة Watchit.



مسلسل "عالم موازى" بطولة دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال.



وغابت دنيا سمير غانم عن دراما رمضان الماضى، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" في رمضان قبل الماضى، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك في بطولته سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وآخرين، وإخراج خالد الحلفاوي، وتم تقديمه في 3 حواديت كل حدوتة من 10 حلقات وباسم مختلف.



