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غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع القطاع الخاص الباكستاني

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
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بحث محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة و صناعة أبوظبي خلال لقائه بمقر الغرفة سعادة أفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة و الوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون و التبادل التجاري و آفاق تطويرها بما يسهم في تعزيز مجالات التعاون التجاري و الاستثماري المشترك على مستوى الشركات و القطاع الخاص.

استعرض المهيري خلال اللقاء مجموعة الخدمات الرائدة التي توفرها الغرفة لأعضائها، فضلا عن المبادرات المبتكرة التي تنفذها لدعم مجالات العمل الاقتصادي لافتا إلى أن الغرفة على أتم الاستعداد لتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين.

من جانبه، أعرب السفير الباكستاني عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لافتا إلى المكانة المرموقة التي تحتلها دول الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي وأكد أهمية مواصلة الجهود لتوثيق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات لا سيما المجال الاقتصادي والتجاري.

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